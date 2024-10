Hydrocarbures : la Congo et la Russie veulent concrétiser leurs projets

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua a eu un entretien mardi 22 octobre, avec l’ambassadeur russe, Illias Iskandarov.

Le Congo et la Russie veulent accélérer la réalisation de leurs projets communs. C’était le point principal de l’entrevue entre les deux personnalités mardi dernier dans la capitale congolaise. Au nombre de ces projets, on note la construction de l’oléoduc Pointe-Noire-Brazzaville-Oyo. L’infrastructure est censée relier Pointe-Noire, une ville portuaire, et une plateforme de l’industrie pétrolière de la capitale Brazzaville avant d’atteindre Oyo, dans le département de la Cuvette.

Rappelons que le conseil des ministres a approuvé le démarrage des chantiers qui devraient être assurés à 90% par le constructeur russe de pipelines ZNGS Prometey et à 10% par la Société nationale des pétroles du Congo.

L’accord de concession devrait préciser les aspects techniques et financiers pour la construction, l’exploitation et le transfert de l’infrastructure. L’oléoduc Pointe-Noire-Brazzaville-Oyo permettrait d’assurer la disponibilité des produits pétroliers sur toute l’étendue du territoire quand on sait que les Congolais font régulièrement face aux pénuries de carburant à la pompe.