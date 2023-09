Congo : le problème des nuisances sonores sur la table du conseil municipale de Brazzaville

C’est l’un des sujets sur lesquels va statuer le Conseil départemental et municipal de Brazzaville au cours de sa 3e session ordinaire administrative.

La troisième session ordinaire administrative du Conseil départemental et municipal de Brazzaville s’est ouverte mardi 19 septembre 2023. Plusieurs affaires seront débattues par les conseillers notamment l’application des pénalités sur les nuisances sonores dans la capitale.

Ce sont au total dix projets de délibération à caractère socio-économique et culturel sont en examen au cours de la session dirigée par le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.

Il sera aussi question au cours de ladite session qui va s’achever le 29 septembre prochain, d’examiner la possibilité d’autoriser la signature d’une convention-cadre de coopération entre la mairie de Brazzaville et l’Université Marien-Ngouabi. Cette convention-cadre vise, entre autres, « à créer des conditions d’une action concertée permettant d’assurer un meilleur encadrement » des étudiants de l’alma mater, en mettant un accent particulier sur l’employabilité des jeunes.

Les élus locaux vont aussi statuer sur les projets de délibération portant gestion des marchés domaniaux et réglementation de l’utilisation des instruments de musique, et aussi de statuer sur le projet de délibération autorisant la signature du protocole relatif à la construction et la gestion du bâtiment annexe du centre culturel de Poto-Poto.