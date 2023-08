Congo : les commerçants réclament un climat des affaires favorable

Le sujet a été au centre des échanges entre les commerçants et le secrétariat permanent du comité national de concertation (CNC), Guy Gervais Bouanga.

Les commerçants déplorent les tracasseries administratives et la parafiscalité. Pour eux, pratiques constituent les principaux freins à l’essor du secteur privé congolais, notamment le commerce. La concertation entre les acteurs privés et les administrations publiques avait pour objectif de diagnostiquer les difficultés des commerçants et d’identifier les opportunités de développement du secteur privé avant d’assurer des réformes politiques « plus inclusives et durables ».

Lors de ladite rencontre le 5 août, à Brazzaville, les commerçants ont réclamé des mesures concrètes en vue d’assainir l’environnement des affaires. Ces échanges ont aussi permis de recueillir les doléances des opérateurs économiques afin de les insérer dans le projet de réformes du climat des affaires. C’est du moins ce qu’a indiqué le secrétaire permanent du CNC, Guy Gervais Bouanga.

La rencontre a réuni autour de la table le secrétariat permanent du CNC, la Société africaine de recouvrement (SAR) organisatrice de l’activité et les syndicats des commerçants, parmi lesquels les associations des commerçants de marché Total et de Poto-Poto, des communautés ouest-africaines commerçantes, le syndicat de Taxi-moto.