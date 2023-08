Ambassade de France à Brazzaville : la nouvelle procédure de demande de visas entre en vigueur le 2 octobre

L’Ambassade de France à Brazzaville et le Consulat général de France à Pointe-Noire mettent en œuvre une nouvelle procédure d’externalisation des demandes de visa.

La mesure entre en vigueur à compté du 02 octobre prochain. Jusqu’au vendredi 29 septembre, les demandes de visa continueront d’être déposées à l’Ambassade de France à Brazzaville et au Consulat général de France à Pointe-Noire. Pour les personnes concernées, le retrait des passeports se fera à l’Ambassade et au Consulat, y compris après le 2 octobre 2023.

Pour les rendez-vous du mois d’octobre 2023, ils sont d’ores et déjà ouverts et se prennent uniquement sur le site internet Congo du prestataire TLScontact. Les centres TLScontact de Brazzaville et Pointe-Noire assureront le dépôt des dossiers de demande.

Notons que, les informations sur les modalités de dépôt (adresses et heures d’ouverture des centres TLScontact) sont disponibles sur le site internet Congo de TLScontact ; ainsi que pour le retrait des passeports, en fin de procédure. Les demandeurs seront informés par courriel et SMS de la disponibilité de leurs passeports.

Bon à savoir, les demandes de visa déposées dans les locaux de TLScontact continueront d’être instruites par l’Ambassade de France à Brazzaville et le Consulat général de France à Pointe-Noire, seuls habilités à prendre les décisions en matière de visas.