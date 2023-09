Gabon : Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment

Cinq jours après le coup d’État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo, le général est officiellement le président de la transition.

C’est un nouveau vent politique qui souffle au Gabon depuis le mercredi 30 août 2023. Cinq jours après le coup d’État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dirige le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), a prêté serment sur une « charte de la transition » en tant que « président de la transition » du pays, ce 4 septembre 2023 à Libreville.

« Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi », a déclaré le nouvel homme fort du pays, qui a également affirmé qu’il préservera « les acquis de la démocratie ».