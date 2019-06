Football : Merveil Ndockyt ne séduit pas le FC Barcelone

Selon une source proche du joueur, l’international congolais revient dans son équipe Getafe, le club catalan ayant refusé un déménagement permanent.

Merveil Ndockyt ne sera pris par le FC Barcelone. Le club catalan n’a pas opté pour le rachat du joueur congolais. La raison qui a été avancée est son manque de performance. « Il n’a pas convaincu », a déclaré la source. Arrivé dans l’équipe de réserve du FC Barcelone, en janvier dernier, le joueur congolais était devenu un motif de fierté pour ses compatriotes, étant le premier joueur du Congo à porter le maillot du club catalan. Tous les signaux étaient au vert au début de la saison et tout le monde avait cru que Merveil devrait confirmer sa signature afin de jouer définitivement dans Barcelone, aux côtés de Lionel Messi et autres stars de cette équipe. Hélas !, ce n’est pas le cas puisque le Congolais de Brazzaville prêté à la Masia, la réserve du FC Barcelone, va rejoindre son club CF Getafe. Son contrat de prêt ne sera pas confirmé et prendra officiellement fin le 30 juin.

Dans la réserve de Barcelone, Ndockyt a disputé dix matches, marquant deux buts et délivrant une multiplicité de passes. Avant son séjour en Catalogne, il a passé la première moitié de la campagne à Majorque où il a disputé sept matchs, cinq en championnat et deux de Copa del Rey, soit un total de dix-sept matchs au cours de cette campagne.

En tout cas, en observant son parcours de cette saison sportive, les analystes s’accordent à dire que Merveil n’a convaincu ni l’un ni l’autre des clubs. Il a ainsi la lourde charge de satisfaire les dirigeants de Getafe pendant cette période de pré-saison afin de garder sa place dans la première équipe.

Connu par le pseudonyme Warid, Merveil Ndockyt a effectué un parcours remarquable dans les clubs où il est passé au Congo, notamment au Club athlétique renaissance aiglon de Brazzaville et à l’AC Léopards de Dolisie. Très athlétique, le jeune milieu de terrain offensif est né le 20 juillet 1998, à Brazzaville, et mesure 1,78 m.