Foot : accord d’accueil de la CAN 2023 à Abidjan vendredi

L’évènement qui impliquera la CAF, la Fédération ivoirienne de football (FIF) et le Comité d’organisation de la CAN 2023 (COCAN), se déroulera en présence de Patrice Motsepe et du Premier ministre Patrick Achi.La CAF et la Côte d’Ivoire signent ce 11 novembre 2022 un accord-cadre pour l’organisation de la 34e édition de la CAN à Abidjan. Il est prévu la signature d’un accord d’accueil CAF-FIF et de la Lettre de confirmation FIF-COCAN.

Cet élan montre que la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 sera bel et bien organisée par la Côte d’Ivoire entre janvier et février 2024. Cette étape qui marque le démarrage de l’organisation de la CAN 2023, est placée sous la présidence du président Alassane Ouattara.

Ce document juridique indispensable est un contrat entre la CAF, détentrice des droits de la compétition et la fédération hôte de la compétition, en l’occurrence la FIF. Il formalise définitivement l’organisation de l’édition 34e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) par la Côte d’Ivoire.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba avait annoncé les couleurs en marge de l’Assemblée générale de l’UFOA B, à Abidjan. Il avait assuré que « la CAF est prête » pour l’organisation de cette messe du football.

« Nous nous sommes réjouis de l’état d’avancement des infrastructures. Et j’assure que cette CAN sera la plus belle CAN jamais organisée. Parce que nous sommes dans un pays de football, la famille du football est engagée ainsi que les autorités de la CAF », avait déclaré M. Veron Mosengo-Omba.