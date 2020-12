Flambée des cas de Covid-19 et nouvelles mesures restrictives à la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce vendredi à APA, traitent essentiellement de la nouvelle flambée des cas de Covid-19 et des mesures restrictives prises pour enrayer la propagation du virus.A travers un jeu de mot en référence au nombre de cas de Covid-19 signalés hier, Le Quotidien informe que « ça 100 mauvais ! » Dans ses colonnes, le journal donne la parole au ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui déclare à propos de la deuxième vague qu’« il faut se rendre à l’évidence, le constater pour l’accepter ».

Cependant, dans les colonnes de Sud Quotidien, le ministre des Collectivités locales et porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, « a apporté un bémol à la sortie du ministre de la Santé en relevant que le Sénégal n’est pas +à l’abri+ d’une seconde vague de la Covid-19 ». Cela pousse le journal à arborer ce titre : « Aveu mitigé de l’Etat ».

Mais, le ministre de la Santé reste droit dans ses bottes et affirme à la Une de Libération que « nous sommes dans la deuxième vague ». A l’affiche du journal Le Soleil, il déclare d’ailleurs que « s’il le faut, on corsera les mesures » pour stopper la circulation du virus.

En attendant d’y voir plus clair, le nouveau ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a lui, déjà pris les devants et réactivé les arrêtés anti-Covid de son prédécesseur, Aly Ngouille Ndiaye. Vox Populi nous informe ainsi que « les rassemblements (sont) bannis, les plages, terrains de sport, espaces publics et salles de spectacle (sont aussi) fermés ».

« Le masque (est redevenu) obligatoire dans les transports, les services publics et privés, les marchés et centres commerciaux », poursuit le journal. Cela fait dire à L’AS que « la Covid-19 douche artistes, fêtards et sportifs ».

L’Observateur revient sur la situation de la pandémie à l’Assemblée nationale après le décès d’une élue et arbore cette titraille : « Assemblée, le virus fait des hauts et débats ; 5 cas confirmés dont 2 dans un état grave ; un médecin de l’hôpital Principal chargé de convoquer discrètement les députés pour des tests ; les nouvelle règles de fonctionnement des plénières ».

En solitaire, WalfQuotidien s’intéresse à l’ambiance qui règne au sein du parti au pouvoir, l’Alliance Pour la République (APR) et titre : « Saleh, l’homme à abattre ». « Ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh est devenu l’ennemi numéro un au sein de l’APR. Comme par hasard, les premières salves sont parties du cabinet présidentiel. Et l’histoire montre qu’il ne faut pas compter sur Macky Sall pour arrêter la bagarre », écrit le journal.

En sport, le quotidien spécialisé Stades donne la parole à la veuve de Papa Bouba Diop, Marie Aude Diop qui s’exprime « à cœur ouvert ». A sa Une, le journal reprend ces quelques déclarations de Mme Diop : « J’ai peur de retourner à Lens (France) ; Comment je me suis convertie à l’Islam ; Bouba m’a beaucoup appris de ma nouvelle religion ; Sa maladie a commencé par la paralysie d’une main ; Sa dernière volonté, c’était de rentrer au Sénégal ; La génération 2002, ils ont mon respect ».