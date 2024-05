Fête du Travail : TBC célèbre ses collaborateurs et sous-traitants

Le 1er mai 2024, à l’occasion de la journée internationale des travailleurs, le personnel et sous-traitant des Terminaux du Bassin du Congo (TBC) ont célébré la fête du Travail à Brazzaville au cours d’une cérémonie festive.

Près de 100 collaborateurs étaient présents à cette cérémonie au cours de laquelle, les efforts consentis par le top management pour accompagner le développement des carrières du personnel et l’amélioration de leurs conditions de travail ont été mis en lumière.

« Depuis 2021, nous disposons d’une équipe HSE qui suit et fait appliquer les mesures de sécurité sur notre site. Le port des EPI a intégré nos habitudes. Nous sommes plus safe qu’il y a quelques années » explique Privat AKOLI, chef du personnel à TBC.

« Nous avons réorganisé les équipes et les espaces de travail. Cela a favorisé la promotion des collaborateurs et de meilleurs rendements. Nous continuons à œuvrer pour leur bien-être. Une nouvelle convention collective des entreprises de transport et assimilés plus avantageuse pour les collaborateurs a été récemment conclue et mise en application au 1er janvier 2024 » explique Christophe PUJALTE,

Directeur Régional AGL Congo/RDC/Angola.

Engagé dans une politique de modernisation du Port de Brazzaville, les Terminaux du Bassin du Congo (TBC) y assurent les opérations de manutention et d’acconage. L’entreprise, qui bénéficie de la forte expérience portuaire du réseau AGL, développe l’offre sur les corridors Pointe- Noire/Brazzaville/Kinshasa, Pointe-Noire/Brazzaville/Bangui et désenclave l’hinterland en fluidifiant le trafic fluvial des marchandises.