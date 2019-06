Fête de la musique : la musique et la sape célébrées au Congo

A l’occasion de la fête de la musique et de la sape, plus de cent artistes et groupes musicaux presteront à l’Institut français du Congo, ce 21 juin 2019.

La musique et la sape célébrées au Congo. Ils sont nombreux ces artistes et sapeurs qui prendront d’assaut l’Ifc à travers des prestations scéniques. La fête de la musique et de la sape, premier jumelage du genre à Brazzaville, est placée cette année sous le signe du « vivre ensemble ».

L’édition de cette année a sa particularité, celle d’honorer les valeurs d’ouverture aux différentes cultures ainsi que celles de partage et de rassemblement. C’est, d’ailleurs, ce qui traduit le jumelage entre la musique et la sape.

Les mélomanes auront droit à un ensemble de concerts constitués de slam, Rnb, soul, rap, afro-jazz… A cet effet, sur la line-up du parvis, il y aura Nix Ozay, mais aussi des artistes de renom et en herbe tels Biz Ice, Embeudah musik, Vany Vanessa, Cœur Lovene… La scène du jardin, quant à elle, sera rythmée par les textes et mélodies de Mariusca Moukengue, Guer2vie, Bloosta, Sounga, Fb Stars et bien d’autres.

Dans la salle Savorgnan, il est aussi prévu des spectacles. Ceux-ci seront livrés par de nombreux groupes musicaux et artistes tels que Gianni&Kingoli authentique V, Ballet Louzolo, Musée d’art, Djoson Philosophe, Nzete sexy choco, etc. Ne restant pas en marge, la cafét’ vibrera aussi au rythme de la Fête de la musique et de la sape grâce à Lewis Massengo, Kiwisa, Folk Sanza, Parfait Young, Billima, etc.

Il y aura aussi un podium Kiabi qui fera office d’un défilé de mode et aussi de la musique. L’entrée est ouverte à tous à l’IFC.