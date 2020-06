Fête de la musique : la 34eme édition se célébrera dans un contexte de crise sanitaire

En république du Congo, deux concerts lives de sensibilisation de lutte contre le coronavirus sont prévus le 21 juin 2020, à l’occasion de cette célébration.

Ce dimanche 21 juin 2020, le Congo de concert avec la communauté internationale célèbrera la 34em édition de la fête de la musique. Deux concerts lives dénommés « live national » sont programmés à cet effet. Ceux-ci ont visent à sensibiliser les congolais sur la pandémie de coronavirus.

Un téléthon sera organisé pendant cette soirée dans le but est de récolter des fonds qui permettront d’apporter une aide alimentaire et médicale aux populations. La liste des villes et les dates de distribution seront annoncées à l’issue de la collecte de fonds.

A travers ce « live national », les populations sinistrées seront sensibiliser sur les gestes barrières ; ils recevront une aider. « C’est dans cet élan de solidarité que nous sollicitons le soutien de tout un chacun (organismes privés, publics) afin d’organiser ces évènements en faveur des populations sinistrées », ont indiqué les organisateurs.