Fashionomics Africa : le 3ème épisode ce vendredi

Le département genre, femmes et société civile du groupe de la Banque africaine de développement (AHGC) lance le troisième épisode de la série de webinaires « Fashionomics Africa » ce vendredi 13 novembre en mode virtuel.

L’initiative est du groupe de la Banque africaine de développement. Celle-ci vise à promouvoir l’industrie de la mode en Afrique en tant que levier de création d’emplois. Fashionomics Africa entend aussi stimuler l’intégration régionale et le commerce intra-africain, développer l’entrepreneuriat et forger des sociétés plus égalitaires.

Placé sous le thème « La technologie au cœur de la mode de demain », l’activité mettra en lumière les progrès technologiques et l’alliance prometteuse entre la mode et la technologie. « Grâce aux avancées technologiques et aux outils de l’économie numérique, le modèle de la mode à forte production et à évolution rapide cède aujourd’hui la place à des chaînes de valeur plus durables et écologiques », indique la note annonçant l’évènement.

Au cœur des échanges, le rôle de la technologie dans le domaine de la mode dans un contexte pré et post-Covid-19. A cet effet, les panélistes discuteront en vue d’identifier les dernières innovations dans le secteur depuis le début de la pandémie. Ils partageront leurs idées sur les alternatives et nouvelles solutions telles que l’intelligence artificielle afin de développer une industrie durable et viable sur le continent. Le panel sera composé d’entrepreneurs de la mode, de spécialistes de cette filière et d’acteurs du monde des affaires.

La session guidera les participants sur la transformation technologique en cours et les différentes opportunités pour l’industrie de la mode sur le continent.