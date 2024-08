En Angola, AGL exporte un hélicoptère de plus de 6 tonnes vers la France

Le 22 août 2024, les équipes d’Africa Global Logistics (AGL) Angola ont réalisé avec succès l’exportation à destination de la France d’un hélicoptère géant de plus de 6T avec des capacités de transport lourd. Conforme aux normes de sécurité du secteur oil & gas, cet hélicoptère est destiné aux transferts d’équipages vers les plates-formes offshore.

Les équipes d’AGL ont mobilisé une grue de 70 tonnes qui a permis de le charger sur un camion spécial surbaissé. Elles ont ensuite assuré le transfert du convoi hors gabarit en toute sécurité jusqu’au port de Luanda où il a été chargé à destination de l’Europe.

« Nous avons pleinement confiance en Africa Global Logistics qui fait ses preuves sur plusieurs opérations complexes. Nous ne voulions prendre aucun risque, leur confier celle-ci était gage de réussite » explique un représentant du client qui requiert l’anonymat.

« La particularité de cette opération repose sur la taille de l’hélicoptère et sa fragilité. Ce succès confirme notre engagement à délivrer des solutions logistiques sur mesure à notre clientèle» soutient Sébastien Urbain, Directeur des opérations AGL Angola. Opérateur de solutions multimodales en Angola, AGL y met en œuvre ses synergies opérationnelles pour assurer la fluidité des flux au départ et à destination du pays. L’entreprise accompagne ses clients dans la logistique et le développement des grands projets industriels (Energies, télécommunications, mining…).

A propos de AGL Angola

Présent dans le secteur de la logistique à travers sa filiale, Africa Global Logistics Angola offre aux opérateurs économiques sur 4 hubs (Luanda, Lobito, Soyo et Cabinda) des solutions logistiques dans tous les secteurs d’activités qui régissent la vie économique du pays.

L’entreprise met son savoir-faire au service du développement socio-économique de l’Angola, à travers ses solutions logistiques multimodales (dédouanement, transport, entreposage). Grâce à la synergie des ressources et à ses investissements, AGL participe activement aux grands projets de développement sous-régionaux. L’entreprise est l’actionnaire de référence d’AGL Lobito Terminal (ALT), l’opérateur du terminal polyvalent et conteneur de Lobito qui permet à l’Angola d’accueillir des navires de grande capacité.