Eliminatoires de la Coupe du monde 2026 : Isaac Ngata dévoile la liste des 27 Diables rouges

Ils seront face au Mena du Niger le 06 juin et au Lions de l’Atlas du Maroc le 11 juin prochain dans le cadre des 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Vingt-sept (27) joueurs ont été convoqués pour prendre part aux deux matchs du 6 et 11 juin respectivement contre le Niger et le Maroc. Le sélectionneur national de l’équipe nationale de football du Congo, Isaac Ngata a rendu publique cette liste le 23 mai au siège de la Fédération congolaise. Ces matchs vont compter pour les 3èmes et 4èmes journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Ci-dessous la liste des 27 joueurs convoqués

Gardiens de but :

Owen Matimbou (US Orléans / France) ;

Melvin Douniama (Paris FC / France) ;

Trey Vimalin (Fleury Merogis / France).

Défenseurs :

Yoan Andzouana (Dunajka / Slovaquie) ;

Ravi Tsouka (AEL Limassol / Grèce) ;

Bryan Passi (Hapoel Tel Avive / Israël) ;

Mark Mampassi (KV Kortijk / Belgique) ;

Chris Makosso (Molenbeek / Belgique) ;

Vladis Illoy-Ayyet (FK Oural Iekaterinbourg / Russie) ;

Loick Ross Ayina (Country / Ecosse).

Milieux de terrain :

Fred Dembi (Red Star / France) ;

William Hondermark / Angleterre) ;

Raviere Otanga (Heart Kock / Ghana) ;

Chandrel Massanga (Hatayspor / Turquie) ;

Antoine Makoumbou (Cgliari / Italie) ;

Gaius Makouta (Boavista / Portugal) ;

Inno Loemba (Inter Club / Congo) ;

Durel Avounou (Cluj / Roumanie).

Attaquant :