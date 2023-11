Eliminatoires de la Coupe du monde 2026 : Isaac Ngata confiant

La sélection congolaise sera face à celle de la Zambie vendredi 17 novembre, à Ndola.

Le sélectionneur des Diables rouges a tenu, le 15 novembre, une conférence de presse. Au cours de celle-ci, Isaac Ngata était optimiste quant à la capacité de son équipe à livrer une prestation de qualité vendredi à Ndola face aux Chipolopolos de la Zambie. La rencontre entre les deux équipes va compter pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

« Le premier atout que nous avons, c’est la volonté et la détermination. Le peu que j’ai vu aujourd’hui à la séance d’entraînement m’a donné un peu de confiance. Dans la fatigue, on a su garder notre concentration. Cela me suffit énormément. Face à la Zambie, nous allons exploiter au maximum les capacités et les chances que nous avons », a-t-il souligné.