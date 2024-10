Eliminatoires Chan 2024 : les Diables rouges rencontre le Nzalang nacional

Dans le cadre des éliminatoires de la 8e édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan) qui va se disputer du 1er au 28 février 2025, au Kenya, à l’Ouganda et en Tanzanie.

Le tirage au sort des qualifications de la 8e édition du Chan 2024 a eu lieu mercredi 09 octobre dernier. Les Diables rouges du Congo retrouveront le Nzalang nacional de la Guinée équatoriale. Le match aller se jouera entre le 20 et 22 décembre en terre équato-guinéenne et le retour le 29 décembre à Brazzaville. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase finale du Chan.

La première participation du Congo à cette compétition remonte à 2014 en Afrique du Sud. Après avoir manqué l’édition du Rwanda en 2016, les Diables rouges n’ont plus manqué une phase finale du Chan. En 2018 et 2020, ils se sont arrêtés à l’étape des quarts de finale après les séances des tirs au but respectivement contre la Libye et le Mali. Lors de la dernière édition au Cameroun en 2022, le Congo avait été éliminé dès le premier tour dans une poule à trois équipes.

C’est donc une cinquième participation que le Congo doit chercher.