Eliminatoires CAN2025 : les Diables rouges s’incline face aux Crâne de l’Ouganda

La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) n’a pas été favorable pour la République du Congo.

0-2 en faveur de l’Ouganda, c’est le score qui a sanctionné la rencontre du 9 septembre, à Kampala entre les Diables rouges et les Crânes de l’Ouganda. Le match entre les deux équipes s’inscrivait dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui se tiendra au Maroc en 2025. Ils avaient pourtant bien commencé les éliminatoires avec cette victoire face au Soudan du sud. La joie a été de courte durée pour les Diables rouges de la Républiques du Congo. L’équipe congolaise s’est inclinée face à celle de l’Ouganda plus forte en inscrivant deux buts.

Après cette défaite à Kampala, les Diables rouges perdent la première place de leur groupe, place qu’ils occupaient après la première journée. Ils occupent actuellement troisièmes après la victoire de l’Afrique du Sud face au Soudan du Sud, 3-2, le 10 septembre à l’extérieur.

Le Congo devra améliorer son compteur s’il veut aller au Maroc. Les Diables rouges auront une double confrontation au mois d’octobre prochain. D’abord contre l’Afrique du Sud, la en terre sud-africaine et à Brazzaville contre la même équipe. Il faudra que cette équipe congolaise se montrer à la hauteur offensivement pour relever le défi.