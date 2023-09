Eliminatoires CAN 2024 : dernière chance du Congo pour se qualifier

Les Diables rouges seront face aux scorpions de la Gambie ce dimanche 10 septembre 2023, à Marrakech au Maroc.

L’équipe nationale de football de la République du Congo a une dernière chance pour obtenir son ticket des qualifications. Les Diables rouges vont croiser le fer avec les scorpions de la Gambie dimanche 10 septembre prochaoin. Le match va compter pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024)

Les Congolais doivent s’imposant face aux Gambiens et se qualifier pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations qu’ils n’ont plus disputée depuis 2015. Lors du match aller qui marquait la deuxième journée des éliminatoires, le Congo avait battu la Gambie sur un score de 1-0, au stade Alphonse-Massamba-Débat.

Depuis le 6 septembre dernier, le sélectionneur Paul Put et ses poulains sont à Marrakech. Gabriel Charpentier (le dernier buteur congolais face au Sud Soudan), Bryan Passi, et William Hondermarck blessés ont été remplacés par Yann Ngatsé, Mavis Tchibota et Francis Nzaba.