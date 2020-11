Éliminatoires CAN 2021: Patrice Beaumelle convoque 26 joueurs pour le match Côte d’Ivoire-Madagascar

Le sélectionneur de l’équipe nationale ivoirienne de football, Patrice Beaumelle a dévoilé jeudi à Abidjan, une liste de 26 joueurs convoqués pour la confrontation Côte d’Ivoire-Madagascar prévue le 12 novembre prochain au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé au Nord d’Abidjan et comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations ( CAN 2021).Selon le coach des Eléphants, la convocation en sélection des cadres de cette équipe comme Yao Kouassi Gervais dit Gervinho et Serey Dié Geoffroy s’explique par les belles performances de ces derniers dans leurs clubs respectifs.

« C’est parce que Gervinho fait de belles performances à Parmes ( Club Italien) qu’il est éligible en sélection. Je suis satisfait et je compte sur Serey Dié également. Je ne promets à personne d’avoir une place de titulaire en sélection, c’est leurs performances qui vont dicter cela», a soutenu M. Beaumelle dans une conférence de presse.

« Quand je regarde cette liste, je suis plutôt confiant et satisfait. Ma philosophie, c’est de donner la confiance aux joueurs. Cette équipe de la Côte d’Ivoire a fière allure aujourd’hui. Sur le papier, nous avons une équipe magnifique et il va falloir le reproduire sur le terrain », a estimé le sélectionneur de l’équipe nationale ivoirienne de football.

Poursuivant, M. Beaumelle qui a soutenu que la sélection ivoirienne peut prétendre jouer contre n’importe quelle équipe, a toutefois regretté que « l’équipe ivoirienne ne fait plus peur aujourd’hui comme avant ».

Cet échange du coach des Eléphants avec les médias intervient en prélude à la double confrontation entre la Côte d’Ivoire et Madagascar prévue respectivement le 12 novembre prochain au Stade olympique d’Ebimpé (Côte d’Ivoire) et le 17 novembre prochain à Madagascar et comptant pour les 3è et 4è journée des éliminatoires de la CAN 2021.

La liste des joueurs convoqués

1- Sylvain Gbohouo ( TP Mazembé)

2- Ira Tapé ( FC San-Pedro)

3- Abdoul Karim Cissé ( Asec Mimosas)

4- Éric Bailly ( Manchester United)

5- Willy Boly ( Wolverhampton)

6- Simon Deli ( Club Bruges)

7- Wilfried Kanon ( Pyramids FC)

8- Sinaly Diomandé ( Olympique Lyonnais)

9- Serge Aurier ( Tottenham)

10- Odilon Kossonou ( Club Bruges)

11- Maxwell Cornet ( Olympique Lyonnais)

12- Kalpi Ouattara ( Ostersunds FK)

13- Geoffroy Serey Dié ( FC Sion)

14- Ibrahim Sangaré ( PSV Eindhoven )

15- Max Alain Gradel ( Sivasspor)

16- Habib Maiga ( FC Metz)

17- Franck Kessié ( Milan AC)

18- Jean Daniel Akpa ( Lazio Rome)

19- Nicolas Pépé ( Arsenal)

20- Jean Évrard Kouassi ( Wuhan Zall)

21- Yao Kouassi Gervais ( Parmes)

22- Wilfried Zaha ( Cristal Palace)

23- Jérémie Boga ( Sassuolo)

24- Christian Kouamé ( Fiorentina)

25- Jonathan Kodjia ( Al Gharafa)

26- Sébastien Haller ( West Ham)