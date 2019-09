Eliminatoires Can 2021: le Sénégal sera face à la République du Congo à Thies

Le stade Lat Dior de Thiès va abriter le match qui opposera les équipes du Congo et du Sénégal en novembre 2019.

La rencontre va compter pour les éliminatoires de la CAN 2021, qui aura lieu au Cameroun. Selon Me Augustin Senghor, président de la fédération Sénégalaise de football, ce match va bel et bien se jouer au stade Lat Dior de Thiès.

Pour répondre à certaines rumeurs qui disaient que ledit stade était en chantier. Il a dit annoncé que le stade Lat Dior de Thiès doit accueillir le tournoi UFOA à partir du 28 septembre 2019.

« Le Stade de Thiès n’est pas en chantier. C’est un stade qui a fini d’être homologué par la CAF. C’est vrai que ce n’est pas une homologation définitive, mais on peut y jouer des matches. », a confié Me Augustin Senghor.

Selon lui, « le stade Lat Dior de Thiès va continuer d’accueillir des rencontres internationales dont le match Sénégal – Congo Brazzaville pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Tout cela en attendant la fin des travaux du stade Léopold Sédar Senghor. »