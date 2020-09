Egypte : La Fédération de football ouvre une enquête suite à la disparition du trophée de la CAN

La Fédération égyptienne de football (EFA) a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête suite à la disparition du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, que les Pharaons gardent définitivement dans leur armoires à trophées, à la faveur de leur victoire en trois éditions de suite.L’Egypte a eu l’honneur de se voir remettre le trophée de la CAN « à vie par la Confédération africaine de football (CAF), après avoir remporté la Coupe trois fois consécutives, en 2006, 2008 et 2010.

Dans un communiqué, l’EFA a expliqué que dans le cadre des préparatifs de son 100è anniversaire, qui sera célébré en décembre 2021, elle a fouillé toute sa collection afin de créer un musée, pour ainsi découvrir que la prestigieuse coupe s’est volatilisée.

« Personne ne sait où est le trophée pour le moment », a commenté l’ancien vice-président de l’instance et ancien gardien de l’équipe nationale d’Egypte de football, Ahmed Shobeer.

La Fédération égyptienne de football, dirigée par un comité de normalisation, a annoncé l’ouverture d’une enquête concernant la disparition de ce trophée, notamment pour vérifier qu’il n’a pas disparu dans l’incendie criminel qui avait ravagé son siège en 2013.

L’Egypte est le pays le plus titré de la CAN avec sept sacres (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010), outre deux finales perdues, suivie du Cameroun (5 titres) et du Ghana (4 titres).