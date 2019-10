Distribution de moustiquaires imprégnées : le Congo reçoit un don de 8 milliards de FCFA

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a décaissé cet argent pour une campagne de distribution de plus de trois millions de moustiquaires imprégnées et d’insecticides.

Afin de couvrir au moins 90% de la population au Congo contre les piqures de moustiques, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a décaissé en faveur du Congo 8 milliards de FCFA. Cet argent sert à une campagne de distribution de masse de plus de trois millions de moustiquaires imprégnées et d’insecticides.

Le paludisme est officiellement considéré comme la première cause de mortalité et de morbidité, notamment chez les enfants de 0 à 5 ans.

« Le paludisme continue à être un tueur de nos enfants ; un tueur dans nos familles. C’est la première cause d’hospitalisation et de décès dans notre pays. Nous devons lutter contre cette maladie. Ce n’est pas un luxe, mais une obligation », selon Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé.