Dialogue national : Martin Mbéri a commencé les consultations avec les acteurs politiques

Après sa rencontre avec l’opposition, le secrétaire permanent du Conseil consultatif du dialogue va s’entretenir avec la majorité présidentielle ce vendredi 11 octobre 2019.

Le Congo entend tenir un dialogue politique très prochainement. Les hostilités sont lancées avec les consultations entre Martin Mbéri et les acteurs politiques congolais. Le 09 octobre dernier, il a eu un moment d’échange avec les opposants. Les échanges avec les partis de l’opposition politique congolaise que dirige Pascal Tsaty Mabiala se sont déroulés au siège de l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads). Ils ont tourné autour des points qui devraient figurer à l’ordre du jour du prochain dialogue national, notamment la gouvernance politique, électorale et économique ainsi que la situation du département du Pool.

C’est au tour de la majorité présidentielle. Cette classe politique doit échanger avec le secrétaire permanent du Conseil consultatif du dialogue, ce vendredi 11 octobre 2019, au Palais des congrès de Brazzaville. Après cette rencontre de vendredi, cette institution constitutionnelle pourrait rencontrer les leaders d’autres franges de l’opposition dont celles dirigées par Mathias Dzon et Claudine Munari.

Il faut le dire, Martin Mberi avait dévoilé récemment les quatre étapes de ces consultations devant conduire à la tenue de la concertation tant souhaitée par les différents acteurs de la vie nationale.

En effet, la première phase, lancée le 9 octobre, se poursuivra jusqu’à décembre et permettra d’établir des contacts liminaires avec les responsables des forces vives de la nation, afin de recueillir leurs impressions, préoccupations et propositions, et de mettre en place un cadre de réflexion.

La deuxième phase qui démarrera en début d’année prochaine consistera à ouvrir un espace d’échanges entre le secrétariat permanent et les forces vives de la nation, à travers le cadre de réflexion préalablement mis en place par la cellule de communication. La troisième sera consacrée aux contacts avec la diaspora congolaise et la dernière portera sur les échanges entre le secrétariat permanent et les forces vives de la nation à l’intérieur du pays, entre avril et mai 2020.

Ainsi, le secrétaire permanent compte élaborer, en juin 2020, un rapport synthèse des différentes préoccupations, impressions et propositions recueillies pendant toutes ces rencontres. Un rapport qui sera présenté au président de la République pour exploitation et décision.