Deux étudiants congolais bénéficient des bourses d’études

Un montant équivalent à 1,5 million de FCFA chacun a été octroyé à deux étudiants congolais par la société Bolloré.

Bolloré offre 3 millions de FCFA à deux étudiants de Pointe-Noire et de Brazzaville. Ces bénéficiaires ont reçu 1,5 million chacun. Cet argent servira à la prise en charge de leurs études de deuxième et troisième années.

Philmar Mboungou Mouelet (Brazzaville) et Gelc Welcome Mavoungou, ont reçu leur prix le 26 octobre dernier par Bolloré Transport & Logistics. Cette bourse est le résultat d’une convention de partenariat signée entre l’Association des logisticiens du Congo (ALC) et le groupe français.

Vainqueurs d’un concours lancé par cette entreprise, les lauréats devront aussi bénéficier d’un stage de fin de cycle et seront prioritaires en cas d’embauche au sein du groupe Bolloré.

Il est important de dire que le concours a été organisé en mi-octobre et a vu la participation de cent trois étudiants. Les candidats au concours étaient issus de plusieurs établissements du Congo.