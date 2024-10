Denis Sassou N’Guesso au 16e sommet des Brics

Le président de la République du Congo va prendre part du 22 au 24 octobre à Kazan, en Russie, au 16e sommet des Brics.

Le 16e sommet des Brics s’ouvre ce mardi 22 octobre dans la ville de Kazan. Les dix pays membres se rencontrent pour débattre sur la manière dont les Brics peuvent contribuer aux Objectifs de développement durable, en mettant l’accent sur des pratiques économiques et environnementales responsables.

Cette rencontre permet au pays membres d’affirmer leur place majeure sur la scène internationale, et de mettre en scène leur poids économique et politique. Elle va également permettre de renforcer la coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’innovation, la science et la technologie.

Des hommes d’affaires des pays des Brics se sont réunis à Moscou il y a quelques jours, en présence du président russe Vladimir Poutine, pour partager leurs réflexions sur la croissance économique lors du Forum des affaires des Brics.

Pour rappel, Brics est l’acronyme de quatre pays aux vastes territoires : le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, auxquels s’est intégrée l’Afrique du Sud en 2011. Depuis le sommet de Iekaterinbourg en 2009, le groupe des Brics a pris la forme d’une conférence diplomatique à part entière, donnant lieu à un sommet par an, se déroulant à tour de rôle dans chacun des cinq États. Le 1er janvier 2024, le groupe s’est élargi à cinq nouveaux membres (Brics+) : Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Éthiopie, et Iran. Cela porte le nombre de membres de cinq à dix.