Denis Sassou N’Guesso attendu à Paris

Le président de la république congolaise prendra part au sommet France-Afrique, dont les assisses s’ouvrent le 2 juillet 2017, à Paris.

Denis Sassou N’Guesso se rendra à Paris la semaine prochaine où il assistera au sommet France-Afrique, qui se tiendra dans la capitale française. L’annonce du déplacement du chef de l’Etat a été faite par l’ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, à l’issue d’un entretien avec le président Denis Sassou N’Guesso.

Le président congolais y sera en sa qualité de président du comité de haut niveau de l’UA sur la crise libyenne.

L’entretien entre Denis Sassou N’Guesso et Bertrand Cochery a été l’occasion d’égrener quelques sujets à l’ordre du jour de ce sommet. « Faire un tour d’horizon de tous les sujets d’intérêt commun, qu’il s’agisse des sujets d’actualité, de politique internationale, de la sécurité sur le continent africain et dans la sous-région, mais aussi de parler d’un certain nombre de dossiers importants de coopération bilatérale autour des trois feuilles de route de coopération renforcée », a dit le diplomate français.

L’enseignement supérieur, la recherche et l’éducation, l’environnement et la santé, sont certaines feuilles de route de la coopération bilatérale entre l’Afrique et la France.

« Ce sont trois sujets d’importance. Dans le secteur de l’environnement, j’ai bien insisté auprès du président sur l’importance du dossier des tourbières qui constitue aujourd’hui une carte maîtresse, un atout essentiel pour le Congo dans le cadre du Fonds bleu et plus largement par rapport à tous les défis environnementaux », a indiqué Bertrand Cochery.

Il ne faudra pas oublier le plan économique, qui ne manquera certainement pas d’être abordée à Paris lors du Sommet France-Afrique.