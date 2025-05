Culture d’entreprise : lancement du programme “pour un AGL Congo plus fort”

Fin avril 2025, le comité de direction d’AGL Congo a engagé un programme ambitieux visant à renforcer la culture d’entreprise. Une dynamique continue, forte, ambitieuse, portée par la vision d’un AGL Congo plus uni, plus agile, au service d’une performance collective : « Pour un AGL Congo plus fort ».

Il a débuté au travers d’une série de team building structurant qui a réuni en 3 groupes, les managers, les opérationnels et les fonctions supports. Accompagné d’un questionnaire de diagnostic diffusé à l’ensemble du personnel qui a permis d’évaluer quelques points précis : l’environnement de travail, la communication interne, le management, la cohésion au sein des équipes, la perception de la culture d’entreprise et la valorisation des performances des collaborateurs.

Ces groupes, formeront le socle d’une Task Force chargée de faire vivre cette transformation dans la durée : les bâtisseurs du terrain, ceux qui incarnent les valeurs au quotidien ; les passeurs de lien et d’action, qui traduisent la vision en actes concrets ; le cœur stratégique, les porteurs de la vision et de la cohérence globale.

« Dans un environnement en constante évolution, notre réussite repose sur la collaboration, l’agilité et l’engagement de chaque collaborateur. Notre engagement commun vise à renforcer notre culture d’entreprise, au service de la performance collective pour continuer à faire d’AGL un modèle d’excellence au service du Congo et de toute l’Afrique » soutient Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo/Angola.

D’autres actions sont déjà prévues dans les jours/mois à venir pour permettre à l’ensemble des femmes et hommes d’AGL Congo de continuer à contribuer à cette dynamique forte et commune. Leur rôle : être les ambassadeurs du changement, les relais d’écoute, de mobilisation et de coordination entre les services.