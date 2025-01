Crise RDC-Rwanda : la communauté internationale appelé à assister les réfugiés

Le président angolais Joao Lourenço a eu des échanges les 11 et 12 janvier à Brazzaville avec son homologue congolais Denis Sassou N’Guesso.

Joao Lourenço a effectué une visite de de travail les samedi 11 et dimanche 12 janvier à Brazzaville ou il a eu un échange avec son homologue Denis Sassou N’Guesso. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions bilatérales de leur pays, du conflit à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) et de crise libyenne.

Denis Sassou N’Guesso et Joao Lourenço ont, dans un communiqué rendu public le 12 janvier à Brazzaville, exprimé leur préoccupation devant « la poursuite des combats à l’Est de la RDC, malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024 et la dynamique des rencontres entre les délégations de la RDC et du Rwanda ».

Rappelons que Joao Lourenço est le médiateur de l’Union africaine dans la crise qui sévit à l’Est de la RDC, à l’origine de tensions grandissantes avec le Rwanda. Pendant cette rencontre avec Denis Sassou N’Guesso, le président angolais réitéré son engagement à promouvoir le « processus de Luanda ».

Les deux chefs d’Etat ont appelé les parties à « maintenir et renforcer les initiatives favorables au dialogue et de faciliter et soutenir les efforts de la médiation ». Ils ont également lancé « un appel à la communauté internationale pour une assistance plus accrue en faveur de réfugiés et déplacés internes en RDC »

Denis Sassou N’Guesso et Joao Lourenço ont également évoqué la crise libyenne pour laquelle la médiation africaine est conduite par le président Denis Sassou N’Guesso.