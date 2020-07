Covid-19 : La BERD débourse près de 300 millions d’euros en faveur du Maroc durant le 1er semestre 2020

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a déboursé près de 300 millions d’euros en faveur du Maroc, durant le premier semestre 2020, contre plus de 110 millions de dollars en 2019, a indiqué l’institution bancaire qui vient de dresser le bilan de ses contributions pour soutenir les pays à faire face à la pandémie de la Covid-19.L’institution européenne a en effet « répondu avec rapidité aux besoins de liquidités du pays, aux prises avec les conséquences de la crise du coronavirus ».

Dans le détail, elle a ainsi apporté 145 millions d’euros en guise de soutien commercial et des facilités de financement aux PME ayant enregistré une baisse de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité.

La Banque a également soutenu le programme du Royaume en faveur d’une économie verte. Il s’agit d’un programme d’investissement mené par la banque en vue de promouvoir le développement d’un secteur privé durable et inclusif dans 38 économies émergentes, et ce depuis l’Estonie jusqu’à l’Égypte, en passant par le Maroc et la Mongolie.

Le montant total des financements a dans ce sens dépassé les 5 milliards d’euros au cours des six premiers mois de 2020 contre 3,7 milliards accordés à la même période de l’année précédente.

A souligner que plus de 5 milliards d’euros ont été alloués par la BERD pour financer la réponse à la Covid-19 et à la reprise dans l’ensemble des régions d’opérations.

Pour rappel, la BERD a dévoilé en mars son Fonds de solidarité contre le coronavirus, consistant en une série de mesures adoptées pour répondre aux besoins immédiats des régions, tout en préparant le terrain pour une reprise vigoureuse une fois la pandémie terminée. Ce Fonds de solidarité propose notamment un cadre permettant aux clients actuels de la banque d’obtenir en urgence des liquidités et des fonds de roulement.