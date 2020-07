Covid-19: Bolloré Logistics prolonge son pont aérien en Afrique

Pour assurer la continuité des approvisionnements dans le contexte de la Covid-19, Bolloré Logistics prolonge jusqu’au 31 juillet 2020, son service spécial de fret cargo hebdomadaire entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, rapporte un communiqué reçu dimanche à APA.« Afin de répondre à la demande de transport aérien et continuer à garantir la continuité des approvisionnements vers le continent africain, Bolloré Logistics propose depuis trois mois, des liaisons régulières hebdomadaires depuis l’Europe vers les pays d’Afrique de l’Ouest », explique notre source.

Elle souligne que deux à trois vols tout cargo assurent chaque semaine le transport de fret au départ des hubs aéroportuaires de Bolloré Logistics à Liège (Belgique) ou Roissy Charles-de Gaulle (France). Ils desservent les destinations d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali), Accra (Ghana), Freetown (Sierra Leone), Ouagadougou (Burkina Faso), Conakry (Guinée), Niamey (Niger), Monrovia (Libéria) et Nouakchott (Mauritanie).

« Ce service WARA AIR SERVICE entre l’Europe et l’Afrique est complètement connecté au réseau mondial de Bolloré Logistics et alimenté par des programmes similaires de charters depuis l’Asie et l’Amérique du Nord offrant ainsi des solutions intégrées de bout en bout », poursuit le communiqué.

Depuis le début des restrictions de transport, une trentaine de vols ont déjà permis l’acheminement fiable et sécurisé de 1 800 tonnes de marchandises destinées à l’aide humanitaire, de matériels et équipements sanitaires, produits médicaux et alimentaires, pièces détachées, matériel télécom et autres biens de consommation courante. Plus de 100 tonnes de mangues ont aussi été exportées au départ de l’Afrique pour l’Europe.

Ce service dédié WARA AIR SERVICE de Bolloré Logistics est maintenu jusqu’au 31 juillet 2020, et pourrait être amené à se prolonger davantage si les conditions de restriction des capacités en fret aérien venaient à perdurer. Bolloré Logistics suit en effet l’évolution de la situation pandémique à travers le monde notamment en Afrique.

L’entreprise a mis en place une organisation permettant la poursuite des opérations logistiques afin d’assurer la continuité des chaines d’approvisionnement. Une cellule de crise a ainsi été constituée autour d’experts avec l’objectif de superviser un plan d’urgence et de proposer des solutions évolutives tenant compte des directives émises par les autorités locales.

« Dans les 48 pays d’Afrique où nous exerçons nos activités, Bolloré Logistics propose des plans de transport alternatifs adaptés aux besoins de nos clients. Nous nous appuyons sur notre réseau de logistique intégrée unique pour assurer l’acheminement de bout en bout de tout type de marchandises jusque dans les zones les plus isolées », a précisé Jérôme Petit, CEO Afrique de Bolloré Logistics, cité par le communiqué.