Coupe du Congo : l’affiche des demi-finales est connue

Diables noirs ; AC Léopards de Dolisie ; FC Kondzo ; AS Otohô sont les quatre demi-finalistes de la compétition.

Les demi-finales de la Coupe du Congo se disputeront les 03 et 07 août 2023. Enjeu de ces rencontres : une place pour la finale prévue pour le 14 août. Diables noirs sera face à AC Léopards de Dolisie et FC Kondzo affrontera AS Otohô.

Les Diablotins, tenants du titre, sont encore en lice pour le défendre. Les jaune et noir vainqueurs à l’aller 3-1 sur Saint-Michel de Ouenzé ont eu droit à une très belle opposition au match retour avant de confirmer 2-0, le 30 juillet au stade Alphonse-Massamba-Débat.

Les Diables noirs retrouveront en demi-finale l’AC Léopards de Dolisie. Les deux formations avaient l’habitude de s’affronter en finale entre 2011 et 2015. La dernière fois que les Fauves du Niari ont disputé la finale remonte à 2017 alors que les Diables noirs venaient de remporter la dernière édition. Les Fauves du Niari ont éliminé la Jeunesse sportive de Talangaï en lui imposant deux défaites sur un score identique d’un but à zéro.