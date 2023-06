Coupe du Congo : début ce vendredi 23 juin de la compétition

Elle démarre avec quatre affiches au programme à Kintélé et à Pointe Noire pour ce premier jour.

Qui succèdera à l’Etoile du Congo tenante du titre de la Coupe du Congo ? La compétition sera lancée ce vendredi 23 juin 2023, avec quatre affiches au programme à Kintélé et à Pointe Noire pour ce premier jour. La rencontre entre Racing Club de Brazzaville et Réal Impact ouvre la compétition.

Au total 34 équipes des divisions inférieures sont concernées par le premier tour de la Coupe du Congo. Les clubs de la Ligue 1 entrent en lice à compter du tour suivant. Les participants au premier tour viennent de la Ligue 2 et des ligues régionales. Ils sont en compétition les 23 et 24 juin 2023.

Ce sont les RCB vs Real Impact qui ouvrent le bal de la compétition ce vendredi. Ensuite s’en suivront les rencontres suivantes : Étoile Junior vs AS Elbo, Tongo vs SMO et US Vindoulou vs Munisport.