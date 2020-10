Côte d’Ivoire/prévoyance sociale: la certification ISO 9001 version 2015 de l’IPS-CGRAE maintenue

L’Organisme certificateur AFAQ / AFNOR vient de maintenir la Certification ISO 9001 version 2015 (système de management de la qualité) de l’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’Etat de Côte d’Ivoire (IPS-CGRAE), au terme d’un audit.Cette certification a été maintenue à l’issue d’un audit de surveillance n°2, réalisé du 15 au 17 septembre 2020 par l’Organisme certificateur AFAQ/AFNOR, à travers une équipe dirigée par Mme Sylvie Audrain, auditrice venue spécialement de France où est basé le siège social dudit organisme, indique une note transmise à APA.

Durant cette période d’audit, les salariés de l’IPS-CGRAE ont apporté des réponses aux questions de l’équipe en charge de la certification et démontré que le Système de Management de la Qualité (SMQ) de l’IPS-CGRAE répond « efficacement aux exigences de la norme internationale ISO 9001 version 2015 ».

Au terme de l’évaluation, les constats et conclusions de l’audit de surveillance n°2 du SMQ de l’IPS-CGRAE qui a démarré le 15 septembre 2020, ont été présentés le 17 septembre 2020, à une réunion de clôture présidée par M. Abdrahamane Berté, directeur général de l’IPS-CGRAE.

M. Berté a à l’entame de la réunion réitéré l’engagement de l’institution à « maintenir une démarche qualité optimale » afin de garantir, en permanence, un niveau élevé de satisfaction des assurés sociaux en renforçant sa politique de gestion de la relation client et de la responsabilité sociétale d’entreprise envers ses assurés et partenaires sociaux.

Il a, au nom du Président du Conseil d’Administration et de l’ensemble du personnel, salué le professionnalisme de l’Organisme AFAQ/AFNOR et traduit sa gratitude à l’équipe d’auditeurs, qui a « brillamment » conduit cette mission malgré le difficile contexte lié à la crise sanitaire mondiale de Covid-19.

Selon l’Organisme Certificateur AFAQ/AFNOR les conclusions de cet audit ont confirmé que le SMQ de l’IPS CGRAE répond aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015, avec zéro non-conformité constatée. Ce qui a conduit l’équipe d’audit à proposer le maintien du certificat ISO 9001 version 2015 de IPS CGRAE.

L’Organisme Certificateur AFAQ/AFNOR a notifié en date du 14 octobre 2020, le maintien du Certificat ISO 9001 version 2015 de l’IPS-CGRAE sur l’ensemble de ses activités. A travers cette certification, l’IPS-CGRAE veut « garantir en permanence la qualité des services offerts aux assurés sociaux ».

Satisfait des résultats obtenus par l’institution, M. Abdrahamane Berté a félicité tous les salariés et les a encouragés à maintenir le dynamisme de la démarche qualité afin de relever sans cesse le niveau de satisfaction des assurés sociaux.

Le certificat a une durée de vie de trois ans. Au cours des deux premières années, l’Organisme Certificateur est dans l’obligation d’évaluer annuellement la conformité et l’efficacité du Système de Management de la Qualité par rapport au référentiel ISO 9001 version 2015 et de décider de son maintien ou non.

A l’issue de l’évaluation de la troisième année, le certificateur procède ou non au renouvellement dudit certificat. C’est dans ce contexte que l’Organisme Certificateur AFAQ/AFNOR a réalisé l’audit de surveillance n°2 du Système de Management de la Qualité de l’IPS-CGRAE, du 15 au 17 septembre 2020.

Soucieuse de l’amélioration continue de la qualité des prestations fournies pour une satisfaction sans cesse accrue de ses assurés sociaux, l’IPS-CGRAE s’est engagée dans la démarche qualité depuis 2014 et a obtenu la Certification ISO 9001 version 2008 en décembre 2016.

L’institution obtient ensuite la version 2015 en octobre 2018, faisant d’elle la première institution de prévoyance sociale en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest à être certifiée ISO 9001 version 2015 sur l’ensemble de ses activités, dans son secteur.