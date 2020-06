Côte d’Ivoire: les épreuves d’éducation physique et sportives du BEPC démarrent lundi

Les épreuves d’éducation physique et sportives (EPS) de la session 2020 de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) démarrent lundi prochain en Côte d’Ivoire pour s’achever le vendredi 19 juin prochain, a appris APA vendredi de source officielle.« (…) A cet effet, tous les candidats au BEPC session 2020, officiels et libres, aptes et inaptes et ceux soumis au test d’orientation en seconde sont tenus d’imprimer leur convocation-test sur le site de la direction des examens et concours (DECO) à partir du vendredi 05 juin 2020», a rapporté le ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans un communiqué transmis à APA.

Par ailleurs, les autorités éducatives ivoiriennes ont assuré que compte tenu de la Covid-19, la Direction des examens et concours (DECO) a intégré dans l’organisation des épreuves d’EPS 2020 des dispositions visant au respect des mesures barrières contre cette maladie.

Les calendriers de l’examen du BAC session 2019-2020 en Côte d’Ivoire et du BEPC ont été réaménagés, tandis que celui du CEPE a été supprimé, en raison de la pandémie de la Covid-19.

L’examen du Brevet d’étude de premier cycle (BEPC), initialement prévu du 20 avril au 12 juin 2020, se déroulera sur la période du 08 juin au 15 juillet prochain. Quant au BAC, lui, aura lieu du 22 juin au 30 juillet prochain, alors qu’il était fixé du 04 mai au 03 juillet.