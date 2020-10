Côte d’Ivoire: le stade Olympique d’Ebimpé construit avec près de 60.000 tonnes de ciment

Le stade Olympique d’Ebimpé, inauguré samedi par le président ivoirien Alassane Ouattara, et qui porte son nom, a été construit avec près de 60.000 tonnes de ciment, fabriqués en Côte d’Ivoire.Cet ouvrage, réalisé dans la commune d’Anyama, au nord-Ouest d’Abidjan, est d’une capacité de 60.000 places et a été « construit avec près de 60.000 tonnes de ciment Bélier », fabriqué sur le sol ivoirien, indique une note technique transmise à APA.

Entamé en décembre 2016 et livré en octobre 2019, le stade d’Ebimpé est le plus grand stade de la sous-région, et le tout premier stade Olympique de la Côte d’Ivoire. Surnommé « Arc de Triomphe », il sera le stade officiel de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire.

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, fabriquant du ciment Bélier, se dit « fière » d’avoir une fois de plus contribué à la construction d’un édifice national de grande envergure, construit sur 20 hectares.

« C’est un véritable honneur pour l’ensemble des équipes de l’-entreprise que de voir leurs produits accomplir des merveilles internationales. C’est ce pourquoi nous travaillons d’arrache-pied », s’est réjoui Serge Gbotta, le directeur général de la société.

« Nous sommes satisfaits de voir que pour sa qualité, le ciment Bélier reste indéniablement le premier choix des acteurs du BTP », a-t-il ajouté. Ce ciment est présent en Côte d’Ivoire depuis 1952 et a été utilisé pour la construction de la grande majorité des monuments ivoiriens.

Sur ces 60.000 tonnes de ciment qu’ a nécessité le chantier, « il y a eu 85% de Ciment Bélier Extra et 15% de Ciment Bélier Classic », a-t-il expliqué, soulignant que la qualité Extra est généralement utilisée pour la construction des éléments de structures et de bâtiments, la préfabrication de produits en béton ou encore pour les dallages.

Quant au Classic, il est utilisé pour tous les travaux courants de maçonnerie et sur les petits ouvrages. Ces deux catégories de ciment permettent une meilleure maniabilité du béton pour l’un et confère une meilleure finition à l’ouvrage pour l’autre.

Plus résistants et plus durables, ces ciments émettent bien moins de CO2 qu’un ciment ordinaire, ce qui présente un avantage écologique.

Le Ciment Bélier a été par ailleurs utilisé, entre autres, pour la construction de la Basilique Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le célèbre Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny ou encore le Pont Henri Konan Bédié.