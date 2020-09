Côte d’Ivoire: des leaders religieux sensibilisés à la cohabitation pacifique

Une délégation de la Commission nationale des frontières de la Côte d’Ivoire ( CNFCI) conduite par son secrétaire exécutif Diakalidia Konaté, a formé et sensibilisés 72 leaders communautaires et religieux de Doropo et de Tehini, deux villes situées dans le Nord-est ivoirien, à la cohabitation pacifique et à la lutte contre la Covid-19, a appris APA jeudi auprès de cette institution.Selon une note d’information, cette action s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sensibilisation à la cohabitation pacifique et à la lutte contre la Covid-19 dans les régions frontalières financé par la coopération allemande à travers la GIZ.

Au terme de cette première étape, 72 bénéficiaires issus de 26 villages ont reçu des mains du secrétaire exécutif de la CNFCI, leur certificat de participation et des kits sanitaires contre la Covid-19 composés de gel hydro alcooliques, de seaux d’hygiènes, de thermomètres et de papiers hygiéniques.

A cette occasion, souligne la CNFCI, deux modules de formation ont été dispensés aux participants. Le premier portant sur la Covid-19 a sensibilisé sur les gestes barrières à adopter contre cette pandémie. Le deuxième module qui a porté sur la cohabitation pacifique a permis d’instruire les participants sur les outils de prévention des conflits et les méthodes de résolution.

« La question des outils de prévention des conflits notamment les alertes précoces, le dialogue intercommunautaire entre les populations à travers l’activation des comités de paix, les alliances ethniques ont également été abordés», a précisé la note. Les prochaines étapes des séances de sensibilisation se dérouleront les 11,12 et 14 septembre respectivement à Sikolo (kong), katogo (M’bengué) et Mahandiana- sokourani (Kaniasso).

Créée par décret n 2017-462 du 12 juillet 2017, la Commission Nationale des Frontières de la Côte d’ivoire (CNFCI) a pour mission d’assister le gouvernement dans la conception, la définition et la mise en œuvre des politique et stratégie nationales de gestion des frontières.