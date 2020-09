Côte d’Ivoire: 50 000 personnes attendues à l’inauguration du stade olympique d’Ebimpé

Le stade olympique d’Ebimpé, situé au Nord-ouest d’Abidjan, et dont l’inauguration est prévue samedi, accueillera « 50.000 personnes sur 60.000 places que compte le complexe sportif », a indiqué mardi le ministre ivoirien des Sports et loisirs, Paulin Danho.Selon M. Paulin Danho, il est prévu « 50.000 places gratuites » et « l’entrée est gratuite ». En outre, le chef de l’Etat Alassane Ouattara est attendu le 3 octobre 2020 au stade olympique d’Ebimpé pour l’inauguration du complexe sportif.

Le stade olympique d’Ebimpé, d’un coût d’investissement d’environ 143 milliards Fcfa, a été financé par l’Etat de Côte d’Ivoire et la Chine, respectivement à hauteur d’environ 80 milliards Fcfa et 63 milliards Fcfa.

Un match de gala devrait opposer l’Africa sports d’Abidjan et l’Asec Mimosas, deux grands clubs de football dont la rencontre suscite toujours des émotions chez les supporters.

En dépit de la crise interne à l’Africa sports d’Abidjan où l’on constate deux équipes dirigées par chacun des deux dirigeants, le ministre a rassuré que la Fédération ivoirienne de football (FIF) a « saisi les clubs et tout se passera bien ».

Outre le derby Africa-Asec, il est prévue une course de relais, des prestations d’artistes à cet événement qui se veut une fête et un feu d’artifice pour « magnifier le bonheur que nous avons », a dit M. Danho.

Ce stade a été « pensé » en 1974 par feu Félix Houphouët-Boigny, le premier chef d’Etat , dans sa vision prospective et c’est Alassane Ouattara qui l’a « réalisé » a fait remarquer le ministre des sports et loisirs.

Une cité olympique devrait être aménagée autour du stade olympique d’Ebimpé sur une superficie de 287 hectares. Cet ambitieux projet prévoit un hôtel 4 étoiles, un centre de recherche en médecine du sport et un auditorium de 5.000 places.

Ce stade a précisément une capacité de 60.012 places et comprend cinq niveaux, une hauteur de 51,4 m. Il est totalement couvert et bâti sur une superficie totale de 61,250 mètres carrés.

Il comprend également deux salons présidentiels, une salle de contrôle anti dopage. Ce joyau architectural intervient dans le cadre de la mise en œuvre des projets relatifs l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 de football en Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de l’organisation de cette CAN 2023, un vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives est en cours dans le pays.

Plusieurs stades sont en cours de construction, notamment le stade de Korhogo (Extrême nord), le stade de Yamoussoukro (Centre), le stade de San-Pedro (Sud-ouest), trois cités CAN de 32 villas chacune, et un hôtel.