Coronavirus : la lutte continue à travers une chanson de sensibilisation

Le label Ebolo production vient d’enregistrer une chanson de sensibilisation à l’échelle internationale de la pandémie de coronavirus.

La chanson intitulée « Pandémie », est interprétée en français et anglais. Celle-ci a pour but de sensibiliser la population au-delà du Congo, cette population qui face depuis quelques mois à la pandémie de coronavirus. En effet, il a pratiquement fallu deux mois pour que les artistes musiciens de ce label, notamment Doc J, One Missile, Prince TC et Roggadel MB, sous l’arrangement de Abbia Makita et Johnny Klez, finissent avec la préparation de ce single, qui est une composition collective.

Thomas Brueur a attiré l’attention de tous ceux qui ont souvent l’habitude de dire que l’homme noir ne meurt pas des microbes. « Tous ceux qui pensent ainsi doivent faire extrêmement attention. Il faut que les Africains en général et les Congolais en particulier prennent conscience de la gravité de cette crise, car, aucune race humaine n’est épargnée. D’où, il faut impérativement respecter les recommandations édictées pour faire face à cette pandémie », a-t-il fait savoir.

Ce single est aussi une occasion pour demander aux autorités de soutenir particulièrement le domaine de la santé. Ce secteur, pense-t-il, ne devrait pas être négligé. Il faut des hôpitaux, des médecins, du matériel dignes et surtout implanter une sorte de brigade policière capable de faire respecter le serment d’Hippocrate à tous les médecins et autres qui l’ont prêté.

Le patron du label Ebobo invite aussi les dirigeants à valoriser le secteur de la tradithérapeutie. Pour lui il faut donner la chance et les moyens aux tradithérapeutes, afin de bien développer ce domaine.

Les versions audio et visuelle, sont disponibles sur toutes les plateformes légales de téléchargement.