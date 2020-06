Coronavirus : la Fecotae modifie son calendrier

Le programme d’activités de la fédération congolaise de taekwondo (Fecotae) va connaître des modifications consécutives à la pandémie de Coronavirus.

Plus d’une vingtaine de compétitions nationales et internationales de taekwondo retenues dans le programme d’activités de la fédération en 2020 sont concernées par ces modifications. Après plus de deux ans d’hibernation due à la crise qui a miné leur fédération, les taekwondoïstes congolais vont devoir encore vivre sans pratiquer officiellement leur art.

Optimiste quant à la reprise des activités sportives, le président de la Fecotae, Rock Cyr Popossy, estime que les choses vont bientôt reprendre avec plus d’engouement. « Le programme d’activités sera modifié en fonction du calendrier international et des réalités actuelles qui impactent la vie en général », a-t-il dit.

L’absence de ces compétitions qui devaient permettre aux athlètes congolais de récupérer, tant soit peu, le temps perdu, pourrait avoir des conséquences sur l’avenir de certains athlètes.

Notons que plusieurs rencontres de taekwondo ont été reportées à cause de la Covid-19. Il s’agit, entre autres, de l’Open international d’Orléans, initialement prévu aux Etats-Unis, du championnat du monde de Poomsaés, de la septième édition du championnat d’Afrique centrale zone4, du championnat national, des championnats départementaux, ainsi que des stages, des cours de perfectionnement et autres compétitions.