Coronavirus : des experts chinois annoncés au Congo

Ces chinois viendront pour échanger sur les protocoles médicaux utilisés en Chine dans la prise en charge des cas de coronavirus.

Des experts chinois sont attendus en République du Congo dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L’information est de l’ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin. Il faut tout de même préciser que ceux-ci ne viennent pas pour guérir les malades de coronavirus contrairement à aux mauvaises langues. C’est du moins une précision qu’a tenu à faire Ma Fulin. Cette équipe chinoise vient partager leur expérience sur les protocoles médicaux utilisés en Chine dans la prise en charge du Coronavirus.

Selon l’ambassadeur il s’agit de la même équipe médicale chinoise qui séjourne actuellement à Kinshasa en RDC. Au terme de sa mission de l’autre côté du fleuve, elle traversera le Pool Malebo pour Brazzaville.

Ces échanges sous forme de réunion technique et administrative auront l’avantage de donner plus de connaissances aux médecins congolais qui apprennent encore de cette maladie virale très virulente.

Ladite équipe après Brazzaville se rendra à Pointe-Noire. Brazzaville et Pointe-Noire constituent l’épicentre de la pandémie dans le pays. Plusieurs personnes y sont contaminées et les autorités sanitaires concentrent leurs efforts de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge sur ces deux principales villes. Brazzaville et Pointe-Noire ont d’ailleurs été isolées du reste, selon le plan de déconfinement progressif.