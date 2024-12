Congo : vers l’ouverture de nouveaux centres d’enrôlement du NIU

C’est une annonce faite par le ministre ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé.

Etudier les modalités pratiques du contrôle du NIU et des mécanismes de régularisation des situations fiscales. C’est ce qui a réuni les contribuables congolais et le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public.

Organisé par le ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, les échanges portaient sur le contrôle du Numéro d’identification unique (NIU) et des impôts, droits et taxes dus au titre des exercices 2022, 2023 et 2024. Une démarche s’inscrit dans le cadre de la gestion fiscale et économique du Congo.

Les participants à cette réunion qui ne sont d’autres que les contribuables ont évoqué les difficultés qu’ils rencontrent dans l’obtention du NIU, le manque de sensibilisation à son rôle ainsi que son importance.

Une doléance qui a été prise en compte par le ministre Ludovic Ngatsé qui a annoncé l’ouverture très bientôt d’autres centres d’enrôlement du NIU en dehors des neuf opérationnels (5 à Brazzaville et 4 à Pointe-Noire).