Congo : vers la mise en place d’un système d’informations intégrées

Le ministre des Postes, des télécommunications, et de l’économie numérique Léon Juste Ibombo a déclaré le 24 novembre à Brazzaville que les deux projets de transformation numérique au Congo seront basés sur trois axes regroupés en termes de secteur d’activité favorable au Programme national de développement (PND 2018-2022).

« Nous avons E-citoyen, E-gouv et E- business. Ici nous allons matérialiser E-gouv qui permettra à ce que nous ayons une étude qui fera en sorte que le gouvernement dispose des systèmes des informations intégrées, mais aussi un schéma directeur pour que l’économie numérique deviennent dans les prochaines années, un levier de diversification de notre économie », a révélé le ministre Léon Juste Ibombo, à l’ouverture de l’atelier pour le montage financier de deux (2) projets qui seront exploités pour la transformation numérique au Congo.

Relevant l’importance du numérique, Léon juste Ibombo a fait savoir qu’en cette période traversée par la pandémie à coronavirus, c’est le secteur numérique qui constitue une valeur ajoutée à l’économie du pays. Un secteur qui a su captiver les jeunes et les intégrer dans le business.

De son côté, le chargé de la coopération du groupement Délimité, TACTIS Karim Kondzi a présenté les deux projets notamment : le schéma directeur des systèmes d’informations de l’administration publique du Congo et le renforcement des réseaux de transmission national et international et l’infrastructure des centres de données numériques en République du Congo.

Il a indiqué que le résultat attendu de cet atelier est d’établir une feuille de route avec l’ensemble des projets pour les prochaines années. Une vision au sein de l’administration dont les ministères des Finances, du Transport, du Tourisme, de l’Agriculture, la Santé et les Affaires sociales par exemple, représentent au niveau du Programme national de développement (PND). Le levier principal pour le développement.

Entre autres activités qui y seront menées, le conseiller du premier ministre au numérique, Luc Missidimbazi a déclaré qu’au cours de ces travaux, il se tiendra une table-ronde de financement avec les bailleurs de fonds avant de remettre le produit fini à qui de droit, soit au gouvernement.