Congo : vers la digitalisation des archives d’état civil

Le sujet était au centre d’un échange entre le préfet directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, Séraphin Ondélé et Jean Luc Magré, manager Afrique de la société « FamilySearch ».

Les deux personnalités se sont entretenues mercredi 11 septembre, sur la mise en œuvre du projet de digitalisation des archives d’état civil. Jean Luc Magré, responsable de « FamilySearch », société adjudicataire du projet, était là pour formaliser le protocole d’accord avec le gouvernement congolais. Une étape importante avant d’amorcer la phase opérationnelle dudit projet.

La digitalisation des archives d’état civil se fera en deux phases dans deux ministères différents. Au ministère de l’Intérieur, il sera question de la numérisation de tous les archives d’état civil produites en République du Congo, la collecte et la conversion numérique de toutes les pièces d’état civil produites au sein des mairies et autres administrations déconcentrées et décentralisées, notamment les actes de naissance, de mariage et autres actes civils. Cette opération a pour objectif de préserver le patrimoine archivistique issu de l’état civil en vue d’en assurer une bonne conservation.

Le projet sera également développé au ministère de la Culture où il est prévu aussi la digitalisation d’un certain nombre d’archives à caractère culturel, à savoir les registres anciens relevant de l’ancienne Afrique équatoriale française. L’objectif est de retrouver des dossiers qui retracent toute l’histoire de l’Afrique ancienne coloniale.

FamilySearch est une organisation à but non lucratif qui fait dans le rassemblement, la conservation, l’enregistrement, le partage des documents généalogiques à travers le monde.