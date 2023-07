Congo-Université Denis Sassou Nguesso : 306 reçoivent leurs diplômes

Les premiers diplômes ont été remis à 306 étudiants de la première promotion de de l’université Denis Sassou N’Guesso.

La cérémonie de remise des diplômes à la première promotion de l’université Denis Sassou N’Guesso s’est tenue lundi 24 juillet 2023, à Kintélé. Ce sont au total 306 étudiants qui ont reçu leur diplôme de licence. La cérémonie s’est déroulée en présence du chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso.

Le chef d’Etat a remis les diplômes à des étudiants de la Faculté des sciences appliquées, de l’Institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et de l’aménagement et de l’Institut supérieur de l’architecture, urbanisme, bâtiment et travaux publics.

Les statistiques affichées renseignent que la faculté des sciences appliquées a obtenu 161 admis sur 164 inscrits, soit 98,17% et l’institut supérieur des sciences géographiques, environnementales et de l’aménagement a enregistré 62 admis sur 77 inscrits, soit un taux de 80,51%. Quant à l’institut supérieur d’architecture, d’urbanisme, de bâtiments et des travaux publics, le taux de réussite est de 100%.

Rappelons que l’UDSN est la deuxième université publique de la République du Congo. Ayant vocation panafricaine, elle a été inaugurée le 5 février 2021.