Congo : une opération pour débarraser Brazzaville des épaves de voitures

L’opération a été lancé le 12 avril dernier, à Bacongo, dans le deuxièmearrondissement de Brazzaville.

Les autorités congolaises viennent de lancer une opération de déguerpissement des épaves de voitures qui obstruent différentes artères de la capitale. Lancé à Bacongo, l’opération a pour objectif de rendre les rues et les avenues de Brazzaville plus propres et praticables.

« Nous ne pouvons que nous mettre au travail avec le peu de moyens dont nous disposons. D’ailleurs là, j’étais sur un chargeur », explique le maire, Bernard Batantou.

Pour le ministre de l’Assainissement urbain, Juste Désiré Mondelé, il s’agit de bien faire comprendre à tous que l’espace public n’est pas un dépotoir : « Nous exigeons simplement que chacun récupère son véhicule – ou plutôt son épave – et le gare là où il faut. Nous allons nous organiser, mettre les moyens pour que les véhicules qui encombrent les voies ou la circulation soient simplement déguerpis. Que ces véhicules se retrouvent là où ils devraient être. », a-t-il dit

La fin de l’opération n’a pas été déterminée, pour le ministre Juste Désiré Mondelé, tant que les habitants de la capitale n’auront pas pris de bonnes habitudes, les opérations d’assainissement des rues continueront contre ces épaves de voitures qui jonchent la capitale.