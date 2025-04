Congo : une nouvelle coalition de l’opposition en gestation

Une annonce faite au cours d’une conférence de presse, le 12 avril à Brazzaville, par le président du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), Jean-Jacques Serge Yhomby Opango.

« Forces nouvelles du changement », c’est le nom de la prochaine coalition de l’opposition congolaise. Celle-ci aura pour objectif de « fédérer les formations politiques de l’opposition en vue de créer une dynamique capable de garantir l’alternance à l’issue de l’élection présidentielle de 2026 ». C’est ce qu’on retient de la conférence de presse animée samedi 12 avril, par Jean-Jacques Serge Yhomby Opango, président de la plateforme RDD.

Selon les initiateurs, la plateforme en création dispose des objectifs bien précis et reposera sur des axes fondamentaux tels d’engagement du dialogue avec le pouvoir sur la gouvernance électorale dans le but de garantir des élections libres, crédibles et transparentes; et exiger l’élaboration d’un fichier électoral fiable, issu d’un recensement administratif spécial authentique.

Selon adiac-congo.com, ladite coalition va s’appuyer sur l’élaboration d’un programme d’urgence pour le redressement national; permettra de désigner un candidat unique à l’élection présidentielle de 2026 et de présenter des candidats aux élections législatives, sénatoriales, communales et locales de 2027.

Entouré par huit de ses collègues de l’opposition, dont Clément Miérassa, Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou et Chris Antoine Walembaud, le président du RDD a lancé un appel à la mobilisation à travers le pays et au niveau de la diaspora, pour faire de l’élection présidentielle de l’année prochaine un tournant démocratique.