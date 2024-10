Congo : une major pétrolière audite l’expertise de AGL et confirme ses bonnes performances

Le 27 septembre 2024, AGL Congo a reçu le rapport d’inspection de conformité des transporteurs réalisé par une major pétrolière courant juillet 2024.

Le rapport d’audit attribue la note de 3.06/4 et un code couleur vert aux équipements de transport et levage déployés par AGL au profit du client.

L’objectif de l’inspection était d’avoir une cartographie précise et objective qui permette d’apprécier le risque réel résultant des prestations du transporteur. Un objectif qui impose une extrême rigueur d’analyse ne laissant place à aucune appréciation subjective. L’audit a porté sur la gestion des conducteurs, véhicules, du trajet et les mesures de sécurité en exergue au sein de l’entreprise.

« Toutes mes félicitations à la Société AGL pour ce très bon résultat. Je vous encourage à maintenir le cap, ce qui garantira à nous tous la maîtrise des risques liés au transport » a déclaré le représentant de la major pétrolière.

« Ce rapport montre notre capacité à travailler avec les majors pétrolières pour accompagner la croissance économique du pays. Notre expertise, nos équipements et les valeurs du Groupe AGL que portent chaque collaborateur sont au coeur de notre qualité de service » soutient Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo/RDC/Angola.

Depuis plus de 20 ans, AGL Congo fait valoir son expertise dans le milieu pétrolier. En 2022, l’entreprise a conclu avec cette major pétrolière un partenariat unique de déploiement de solutions logistiques multimodales (transit, entreposage, logistique colis lourd, transport et livraison), afin de satisfaire les besoins logistiques en respectant les plus hauts standards HSE et normes qualité ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 et ISO 45001/2018.