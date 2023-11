Congo : une conférence-débat pour sensibiliser contre les VBG

La chambre de commerce de Pointe-Noire a servi de cadre à la conférence-débat sur les violences basées sur le genre (VBG), qui s’est le 25 novembre 2023.

« Investir pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles » et « Rôle de la loi Mouebara sur l’élimination des violences faites à l’égard des femmes » sont les deux thèmes sur lesquels s’est tenue la conférence-débat. Il était question de parles des causes et des moyens de lutte contre les VBG. La rencontre était organisée par la plateforme de lutte contre les violences ayant pour base le genre

Les échanges étaient axés sur les sous thèmes tels que la prévention et la sensibilisation, la masculinité positive pour l’harmonie des familles, les réponses aux violences faites aux femmes et des filles, l’autonomisation de la femme.

« Est constituée comme une violence à l’égard de la femme toute atteinte physique, morale, sexuelle ou économique à son égard qui entraîne pour elle un préjudice, une souffrance ou un dommage corporel, psychologique, sexuel ou économique tant dans la vie publique que dans la vie privée », a rappelé Mouemeth Ella Ngono, magistrat, conseillère à la Cour d’appel de Pointe-Noire

Notons plusieurs activités de prévention et de sensibilisation seront organisées par la plateforme VBG dans les différents arrondissements de Pointe-Noire et dans le district de Tchiamba Nzassi.