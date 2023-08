Congo : « un seul traité de paix, dit-on, est supérieur à d’innombrables triomphes », Sassou N’Guesso

Message à la nation de Son Excellence Monsieur le président de la République, chef de l’Etat, à l’occasion du 63e anniversaire de l’indépendance le 15 août 2023.

Mes chers compatriotes ;

Dans notre pays, le 15 août de chaque année nous offre l’opportunité de toujours sublimer la clairvoyance des pères de l’indépendance qui rayonnent à jamais dans l’éternité de la reconnaissance infinie de la nation.

C’est aussi l’occasion de magnifier le sacrifice, l’espérance et le dévouement de tous ceux qui ont accompagné la République du Congo dans son parcours.

Le plus grand mérite, que je salue, est celui du peuple qui a bravé les difficultés, les écueils pour conduire aujourd’hui notre indépendance à ses 63 ans.

Je renouvelle mes congratulations à notre peuple pour sa foi en l’avenir, sa détermination et sa persévérance dans le vent des succès et des échecs, des joies et des malheurs, de l’incertitude, du doute et de l’optimisme.

Mes chers compatriotes ;

Au moment où nous célébrons cet anniversaire, l’urgence climatique continue d’être un défi pour lequel des réponses adaptées doivent être efficacement mises en œuvre.

A ce propos, la solution aujourd’hui se fonde sur la restauration et la préservation des écosystèmes de biodiversité, principalement la forêt, une ressource essentielle pour le nocif carbone qu’elle séquestre et l’oxygène vital qu’elle libère.

Dès lors, nous sommes au cœur de la solution avec tous les autres Etats du bassin du Congo, pour ce qui est du poumon écologique africain. Nous devons tirer le meilleur profit de notre position.

Ma récente participation, au Brésil, au sommet régional pour le renouvellement de l’Organisation du Traité de coopération amazonienne procède de cette démarche salvatrice.

A cette occasion, j’ai annoncé la tenue, à Brazzaville en octobre 2023, du sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, Amazonie – Bornéo-Mékong – Congo.

J’invite le peuple à se mobiliser pour accompagner et soutenir l’organisation et la tenue réussies de cet événement particulièrement important.

Mes chers compatriotes ;

Il nous faut raviver la flamme du panafricanisme, au moment où la place du continent dans les relations internationales devient, plus que jamais, un enjeu stratégique primordial.

Au regard de toutes ses potentialités naturelles et de ses deux milliards d’habitants attendus d’ici à 2050, majoritairement jeunes, l’Afrique devra exiger une plus grande reconnaissance dans le concert des nations et un rôle plus important dans la décision sur les questions et préoccupations mondiales.

Mes chers compatriotes ;

La situation générale de crise économique et financière dans le monde s’était ponctuée, dans la majorité des pays dont le nôtre, par la récession survenue à partir de 2014 du fait, entre autres, de la forte baisse des cours de matières premières, notamment le pétrole.

Alors que se desserrait progressivement l’étau de cette conjoncture, le Congo a dû affronter, sans répit, la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé les économies même les plus puissantes du monde.

Ainsi, sans accompagnement extérieur significatif face à la pandémie de Covid-19, notre pays, grâce à un faisceau de mesures adéquates de prévention et de prise en charge, a réussi à endiguer, avec efficacité, ce péril sanitaire.

A toutes ces conséquences, viennent s’ajouter les perturbations générées par le conflit russo-ukrainien qui aggravent, de façon sensible, la situation déjà difficile.

Face à la nécessité de rétablir les équilibres macro-économiques, notre pays a engagé des réformes majeures qui augurent des perspectives encourageantes en vue du redressement de l’économie nationale.

A l’instar des dispositions prises dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19 ainsi que de la relance économique, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour amortir les chocs et préserver le peuple des fragilités dues aux mesures d’ajustement en application.

Devant la difficulté, nous avons toujours su nous organiser et trouver les leviers nécessaires pour impulser un sursaut bénéfique, à l’origine de performances exemplaires.

L’épreuve est souvent le fondement de la réussite, l’essentiel étant de maintenir le cap de l’espoir, le cap de la paix. En dehors de la paix, point de salut !

La paix est la meilleure des choses qui fut donnée aux hommes de connaitre, car un seul traité de paix, dit-on, est supérieur à d’innombrables triomphes.

En parlant de paix, nous réitérons notre appel à l’arrêt des hostilités entre la Russie et l’Ukraine.

La priorité doit être donnée aux vertus du dialogue afin que se taisent les armes.

Notre engagement toujours renouvelé en faveur de la paix et du dialogue justifie la place de notre pays au sein de la médiation africaine qui ne saurait être ni sous-estimée, ni méprisée.

Mes chers compatriotes ;

L’épreuve et la difficulté sont le plus souvent des signes annonciateurs de la félicité, lorsqu’elles sont positivées.

Aussi, l’espoir devrait-il retentir, dans les profondeurs de notre conscience collective, tel un appel patriotique à l’optimisme.

Au nom de la patrie, l’heure est à la consolidation de ce qui nous unit et fonde notre indépendance, la souveraineté de notre pays, la paix, la stabilité et la concorde nationale.

Sous notre drapeau tricolore VERT – JAUNE – ROUGE, ensemble poursuivons la marche vers le développement, guidée par la boussole de notre belle et noble devise UNITE – TRAVAIL – PROGRES.

Bonne Fête de l’indépendance à tous !

Vive la République !

Vive le Congo ! Je vous remercie.