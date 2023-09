Congo : un retard dans l’élaboration des états financiers du CFCO

Le Chemin de fer Congo océan (CFCO) a tenu son conseil d’administration mardi 19 septembre 2023, dans la ville océane.

Les travaux qui se sont ouverts à Pointe-Noire le 19 septembre dernier, a permis au conseil d’administration d’examiner plusieurs points notamment le rapport d’activité du premier semestre 2023. Pour récolter des résultats positifs, le conseil sait qu’il redoubler d’ardeur au travail.

Selon adiac-congo.com l’« Epine dorsale de l’économie nationale, le CFCO bénéficie de toute l’attention des pouvoirs publics et des autorités nationales au premier rang desquelles le président de la République, Denis Sassou N’Guesso. Au-delà des constatations, toute notre énergie et le talent de chacun de nous doit concourir à imaginer des solutions qui permettent au CFCO de combler les attentes des usagers à travers un contrat moral de performance qui s’impose. Ainsi, je vous exhorte au sérieux et à la rigueur à travers nos analyses ». C’est du moins ce qu’a déclaré Jean Louis Osso, président du conseil d’administration de cette entreprise.

L’entreprise selon son directeur accuse un retard dans l’élaboration des états financiers. La session a permis de corriger partiellement cette lacune.